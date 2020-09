Regionali: Boccia, "sostegno a Emiliano di Fioramonti, Lattanzio e Nitti grande esempio di unità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Paolo Lattanzio, Lorenzo Fioramonti, Michele Nitti oggi hanno dato prova di grande coraggio politico e grande responsabilità; per questo li ringrazio". Lo dice il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, arrivando a Modena alla Festa nazionale dell'unità. "La loro scelta di appoggiare Michele Emiliano alle prossime regionali è la dimostrazione che ci si può ritrovare sulle idee, sulle proposte, sulle politiche anche quando si sono avuti percorsi politici diversi. Oggi - spiega - è in gioco il futuro della Puglia e dei pugliesi, non possiamo far ripiombare la Puglia indietro di vent'anni, mi auguro che la scelta di campo dei tre parlamentari progressisti eletti nel M5s sia d'esempio ai tanti elettori cinque stelle pugliesi che hanno la stessa visione sociale, ambientale ed economica e hanno a cuore il futuro della Puglia e del Paese", conclude Boccia. (Com)