Messico: attività industriale luglio in crescita del 6,9 per cento su mese, -11,3 su anno

- A luglio, il livello dell'attività industriale in Messico è cresciuto del 6,9 per cento su mese. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), dando conto del second aumento consecutivo dopo i mesi di crisi economica dovuti alle restrizioni delle attività imposte dall'emergenza sanitaria. A testimoniare il lascito della crisi, il calo dell'11,3 per cento delle attività industriali rispetto a luglio 2019. Su anno il comparto che ha maggiormente sofferto è stato quello delle costruzioni, con un calo del 23,5 per cento. Segue il manifatturiero, che ha perso il 9 per cento, la creazione e trasmissione di energia elettrica (-8,9 per cento) e le attività minerarie (-3,1 per cento). L'incremento mensile è dato soprattutto dal contributo del manifatturiero, in crescita dell'11 per cento, seguito dal comparto di creazione dell'energia elettrica (5,5 per cento). Non bene il settore edile, con uno scatto di solo lo 0,9 per cento su giugno. (segue) (Mec)