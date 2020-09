Scuola: Fd'I, a Roma è caos, chiesto consiglio straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A pochi giorni dall'apertura dei nidi comunali e a meno due giorni dalla riapertura del 14 settembre come Fd'I segnaliamo il grande caos nella Capitale. Mancano gli insegnanti, i banchi, i dispositivi di protezione e cime riportato anche dalla stampa le mascherine sono già insufficienti e non basteranno per il personale". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica "Con Giorgia". "In queste ore ci giungono numerose segnalazioni di famiglie e genitori molto preoccupati sulle modalità di ripartenza - si legge nella nota -. Pertanto, Fd'I ha fatto richiesta di un Consiglio straordinario sulle scuole. La sindaca Raggi e la sua giunta vengano in Aula a riferire ai romani coma sarà concretamente gestita la riapertura delle scuole".(Com)