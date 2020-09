Usa: Nasdaq affossata dai titoli hi-tech, chiude la sua settimana peggiore da marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice Nasdaq a Wall Street ha chiuso oggi la sua settimana peggiore da marzo, con il calo dei principali stock tecnologici. L'indice è sceso di 66 punti, o 0,6 per cento, portando il calo della settimana a 460 punti, o 4 per cento. Ma altri indici chiave hanno fatto registrare guadagni moderati: il Dow Jones è salito di 131 punti, ovvero dello 0,5 per cento, mentre lo S&P 500 è salito di 2 punti, sostanzialmente stabile e trascurabile in termini di punti percentuali. La tecnologia ha guidato la ripresa del mercato dal precipitoso crollo della pandemia di marzo: ua manciata di titoli, come Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Alphabet e Netflix, costituiscono una quota sovradimensionata dei principali indici, in particolare il Nasdaq. Il rialzo ha creato valutazioni elevate e il timore di una bolla, portando a nervosismi di mercato e a un ritiro da parte dei trader nelle ultime due settimane.(Nys)