Business news: Irlanda, crollo del 6,1 per cento del Pil nel secondo trimestre 2020

- Il Prodotto interno lordo dell’Irlanda crolla del 6,1 per cento nel secondo trimestre, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia del Covid-19. La stima arriva dall’Ufficio centrale delle statistiche irlandese, come riportato dall’emittente nazionale "Rte". Per il secondo trimestre consecutivo l’economia irlandese registra una contrazione ed il paese entra dunque ufficialmente in recessione. Senza contare i profitti delle multinazionali, il crollo del Pil irlandese è stato del 7,4 per cento. Il ministro delle Finanze di Dublino, Paschal Donohoe ha precisato che si tratta del trimestre più duro per l’economia dalla crisi del 2008. “Tuttavia, il colpo non è stato così forte come per molti dei nostri partner commerciali, per esempio il Regno Unito, l’Eurozona e gli Stati Uniti”, ha affermato Donohoe. (Rel)