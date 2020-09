Usa: il presidente del Venezuela Maduro annuncia cattura di un marine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha detto che una "spia degli Stati Uniti" è stata catturata vicino ad un complesso di raffinazione del petrolio nel nord-ovest del paese, che sta attraversando una grave crisi di carenza di carburante. "Ieri abbiamo catturato una spia statunitense nello stato di Falcon, che spiava le raffinerie Amuay e Cardon", ha detto Maduro in diretta alla televisione di Stato. Maduro ha detto che si trattava di "un marine, che stava servendo come marine nelle basi della Cia in Iraq". È stato catturato con armi speciali, è stato catturato con grandi quantità di denaro, grandi quantità di dollari e altri elementi che abbiamo passato direttamente alla Procura". Maduro non ha fornito ulteriori dettagli. Il Venezuela sta vivendo una seconda ondata di penuria di carburante dopo che un grave razionamento tra maggio e giugno è stato temporaneamente alleviato da un carico spedito dall'Iran, un alleato del governo di Maduro.(Nys)