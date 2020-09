Regionali: Gelmini (FI), sinistra ha paura folle di perdere la Toscana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Parlamento nelle ultime settimane mi è capitato di intercettare dialoghi tra parlamentari della sinistra. Bene, hanno una paura folle di perdere in Toscana, la ritengono cosa loro. Voi tra qualche giorno avrete una grande occasione, quella di voltare pagina, di dimostrare di essere una regione libera e mandare a casa dopo 50 anni questi governanti incapaci che tanti danni hanno fatto alla vostra splendida terra". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad una manifestazione elettorale a Cortona (Arezzo)."Consegnate alla Toscana un buon governo di centrodestra, capace, che rispetta l'impresa, che dialoga con le categorie, con i lavoratori, con gli autonomi. La vittoria in questa regione sarebbe un avviso di sfratto a Conte e vi sarebbero grati tutti gli italiani, perché nessuno ne può più di questo patto di potere tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle". (Rin)