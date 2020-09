Regionali: Boccia a elettori M5s pugliesi, "insieme vinciamo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, arrivando a Modena alla Festa nazionale dell'Unità, ha dichiarato: "La cosa che più stupisce guardando i programmi Pd e M5d in Puglia, è che sono molti di più i punti che abbiamo in comune rispetto a quelli che ci trovano distanti. Mi rivolgo agli elettori del M5s: la decarbonizzazione dell'Ilva la possiamo ottenere con Emiliano, che combatte da sempre questa battaglia, o con Fitto che non l'ha mai voluta? Impedire che le trivelle riempiano i nostri mari, lo otteniamo con Emiliano o con Fitto? La tutela della sanità pubblica e il rafforzamento della prevenzione territoriale le otteniamo con Emiliano o con Fitto che nella sua esperienza amministrativa ha chiuso un numero imprecisato di ospedali? Se ci sono punti del programma del centrosinistra ancora da chiarire per gli elettori 5Stelle, lo dicano e li integriamo, ma non sprechiamo questa occasione", ha detto. "Votare Michele Emiliano - ha ribadito il ministro - significa garantire un impegno comune sui pilastri della nostra società, pilastri lontani dall'impegno della destra. Su ambiente, sanità, scuola e lavoro Emiliano può garantire, a differenza di Fitto, le battaglie politiche che hanno trasformato la Puglia nella Regione eccellente che oggi tutti apprezziamo. Non lasciamo la Puglia nelle mani di Fitto, Meloni e Salvini", ha concluso Boccia. (Com)