Usa: studio, le persone meno le interazioni on-line sul Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se la crisi del coronavirus non è affatto finita, gli statunitensi si sono stancati di parlarne. È quanto emerge da una ricerca del sito "Axios", che ha analizzato una serie di dati on-line. Sei mesi dopo l'inizio pandemia, l'attenzione per le parole legate al virus è diminuita notevolmente nelle ricerche online e non solo, secondo i dati di NewsWhip. Le interazioni (like, commenti, azioni) sulle storie che parlano del Covid-19 sono diminuite dell'88 per cento da marzo, del 62 per cento da luglio e del 36 per cento da agosto. Durante tutta la pandemia, rileva "Axios", sono esplose le ricerche di soluzioni alternative a quelle ufficiali per uscire dalla crisi sanitaria. Secondo al società di ricerche Keyhole, invece, il termine principale associato a "coronavirus" sui social media negli ultimi tre mesi è "Trump".(Nys)