Ambiente: Gava (Lega), Costa mente, tagli a Terra dei Fuochi documentati da delibera Cipe

- Per la deputata della Lega Vannia Gava, responsabile Ambiente del partito, "esiste una delibera Cipe che documenta che i tagli per la bonifica della Terra dei fuochi ci sono. Costa - dichiara in una nota - è in mala fede e mente ai campani. In oltre due anni il ministro, grillino e campano, non solo ha perso tempo ma si è fatto scippare sotto al naso dai suoi alleati del Pd, senza neppure accorgersene, i fondi destinati ad opere di bonifica previsti invece dal governo gialloverde. L'unico risultato infatti, lo si raggiunse grazie al tavolo di coordinamento voluto da Matteo Salvini ministro dell'Interno", conclude Gava. (Com)