Usa: sondaggio, sempre più favorevoli al gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori degli Stati Uniti sostengono la produzione di gas naturale ma ritengono anche che il settore debba operare in modo più pulito, come dimostra un nuovo sondaggio della società di ricerche Brunswick. Ne parla il sito "Axios". Secondo le rilevazioni, c'è negli Stati Uniti un maggiore sostegno al gas rispetto ad altri combustibili fossili, ma è molto meno popolare rispetto alle energie rinnovabili. Il 46 degli intervistati dice che il gas può giocare un ruolo chiave nella lotta al riscaldamento globale solo se l'industria fa molto di più per ridurre le emissioni. Il 31 per cento vede il gas giocare un "ruolo vitale" nella lotta al cambiamento climatico, mentre il 23 per cento vede il gas come "parte del problema climatico" e si oppone alle nuove infrastrutture. Il gas naturale rilascia molta meno Co2 quando viene bruciato rispetto al carbone, ma le emissioni di metano derivanti dalla produzione e dal trasporto del gas erodono una parte di questo margine. Gli attivisti clmatici vogliono una transizione molto più rapida verso fonti a zero emissioni di carbonio per consentire una drastica riduzione delle emissioni.Secondo "Axios", le elezioni segneranno un passo importante per le strategie energetiche degli Stati Uniti. Se il presidente Donald Trump ha eliminato i regolamenti sulle emissioni di metano. Il piano di Biden chiede regole sulle emissioni e alcuni nuovi limiti per le trivellazioni, ma non sostiene il divieto di fracking. Il sondaggio sul gas fa parte di una nuova indagine più ampia del Brunswick Group sull'energia e il clima. Il 53 per cento degli statunitensi è favorevole a dare allo Stato e ai governi locali più potere per contrastare i progetti di oleodotti e gasdotti, ma il 59 per cento dice che il blocco dei gasdotti non aiuterà a combattere il cambiamento climatico. Il 13 per cento degli elettori definisce il clima uno dei due temi più importanti per decidere il voto presidenziale, che è molto al di sotto della pandemia, dell'economia e dell'assistenza sanitaria. Il sondaggio è stato condotto tra il 5 e l'11 agosto su mille elettori registrati. (Nys)