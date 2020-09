Usa: Casa Bianca, il Barhain normalizzerà le relazioni con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato stasera il raggiungimento di un accordo tra Israele e Bahrein per la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. Lo riporta il sito "Politico". Il Bahrein, quarto paese arabo nella storia, inizierà ad avere relazioni diplomatiche con Israele, riconoscendolo ufficialmente come Stato. Trump ha mediato l’accordo e il mese scorso aveva raggiunto lo stesso risultato con gli Emirati Arabi Uniti, diventati il primo paese del Golfo Persico a riconoscere Israele, il terzo tra i paesi arabi dopo Egitto e Giordania. Secondo molti osservatori è un buon risultato per il primo ministro israeliano Benjamin Nethanyahu, mentre è un accordo che isola ulteriormente i palestinesi. "Questa è una svolta storica per la pace in Medio Oriente", si legge un comunicato della Casa Bianca. "L'apertura di un dialogo diretto e di legami tra queste due società dinamiche e le economie avanzate continuerà la trasformazione positiva del Medio Oriente e aumenterà la stabilità, la sicurezza e la prosperità nella regione". Congratulazioni anche dal dipartimento di Stato Usa: "Nel 19° anniversario dell'11 settembre, inauguriamo una nuova era di pace", si legge in una nota firmata dal segretario Mike Pompeo. "Ringrazio il re Hamad e il primo ministro Netanyahu per aver avuto il coraggio di cambiare il destino delle loro nazioni".(Nys)