Serbia-Ue: Borrell, Belgrado si comporti in linea con l'obiettivo di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si aspetta che la Serbia agisca "in conformità con il suo obiettivo strategico" rappresentato dall'adesione: lo ha detto oggi l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, secondo quanto riferisce l'emittente "N1". "La Commissione è consapevole degli stretti legami tra Serbia e Federazione Russa. Ci si aspetta che la Serbia agisca in linea con il suo obiettivo strategico di adesione all'Ue e con gli impegni derivanti dal processo di adesione e dalla necessità di cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato, in particolare dalla necessità di compiere progressi nel dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Ue", ha affermato Borrell. L'Alto rappresentante ha inoltre osservato che la Serbia deve allinearsi progressivamente alla politica estera e di sicurezza comune dell'Ue nel periodo che precede l'adesione. "In linea con la dichiarazione del vertice di Sofia e l'Agenda Sofia 1, l'Ue sta intensificando la sua collaborazione con i Balcani occidentali in materia di resilienza, sicurezza informatica e comunicazione strategica. La recente comunicazione congiunta sulla lotta alla disinformazione sul Covid-19 rileva che Russia e Cina si sono impegnate in operazioni di influenza mirate e campagne di disinformazione nell'Ue, nel suo vicinato e a livello globale", ha dichiarato Borrell. L'Ue, ha ancora precisato l'Alto rappresentante, sta finanziando programmi che promuovono il pensiero critico e l'alfabetizzazione mediatica al fine di costruire la resilienza alla disinformazione. "Il Servizio europeo per l'azione esterna e i servizi della Commissione offrono, su richiesta, indagini volontarie sui rischi ibridi ai partner dei Balcani occidentali per identificare le loro vulnerabilità critiche e (offrono) un'assistenza basata su progetti per colmare queste lacune", ha detto Borrell. (Seb)