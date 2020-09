Brasile: interferenze nomine polizia, Corte suprema dispone interrogatorio Bolsonaro in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della Corte suprema del Brasile (Stf), Celso de Mello, ha stabilito che il presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, dovrà essere interrogato di persona nell'ambito dell'inchiesta che lo vede indagato per le sue presunte interferenze nella nomina dei vertici della Polizia federale (Pf). Il giudice del Mello ha infatti escluso la possibilità che il capo dello stato possa esprimersi per iscritto, senza apparire davanti alla Corte come invece ipotizzato dal Procuratore generale della Repubblica (Pgr), Augusto Aras, in un parere fornito all'Stf. Come indagato, Bolsonaro potrà naturalmente avvalersi della facoltà di non rispondere. Nella sua decisione il giudice afferma che "la testimonianza per iscritto è consentita solo alle tre più alte cariche dello stato qualora siano chiamate a riferire nella posizione di testimoni o vittime e non quando sono indagati o imputati come in questo caso", afferma de Mello. (segue) (Brb)