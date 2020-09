Brasile: interferenze nomine polizia, Corte suprema dispone interrogatorio Bolsonaro in presenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice non indica il luogo e la data della deposizione, che dovranno essere definiti dalla Polizia federale che ha fatto richiesta di sentire Bolsonaro. L'interrogatorio di Bolsonaro è in cima alla lista delle attività della Corte suprema subito dopo la ripresa delle attività al termine delle vacanza invernali. Prima di sospendere le attività infatti il giudice Celso de Mello, titolare dell'inchiesta sulla presunta interferenza del presidente nelle nomine dei vertici della Polizia federale aveva disposto una proroga delle indagini per ulteriori trenta giorni. (segue) (Brb)