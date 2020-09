© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEAssemblea regionale del Pd a Nembro, uno dei territori più colpiti dal Covid-19. All’ordine del giorno le proposte per cambiare la sanità lombarda e le opportunità legate a Next generation Ue. Introduce il segretario generale Vinicio Peluffo. Partecipano parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali lombardi.Auditorium Modernissimo, piazza Libertà - Nembro/BG (dalle 9 alle 13)Maratona per il “no” al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari organizzata dai Radicali. Intervengono, tra gli altri, il segretario Radicali Italiani Massimiliano Iervolino, consiglieri regionali, comunali e municipali di diverse forze politiche, l’assessore regionale Raffaele Cattaneo e gli assessori comunali Pierfrancesco Maran e Lorenzo Lipparini.Piazza San Babila (dalle 10 alle 20)L’arcivescovo di Milano Mario Delpini presiede i vespri e il rito della “Nivola”, aprendo così le celebrazioni per il Triduo del Santo Chiodo.Duomo di Milano (ore 15.00)Presidio "Nessuna multa deve essere pagata!" promosso dal coordinamento Multati Organizzati.Prefettura di Milano, corso Monforte 31 (ore 16.00)(Rem)