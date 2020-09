© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 15 settembre, alle ore 13, la Commissione Trasporti svolge l'audizione della ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund e sulla realizzazione della rete unica delle comunicazioni. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)