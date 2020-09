Usa: italo-americani per Biden organizzano raccolta fondi, presente anche Terence Hill

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'associazione dei Democratici all'estero e il comitato "Italo-americani per Biden-Harris 2020" hanno organizzato una raccolta fondi virtuale in programma martedì 15 settembre. Ospite speciale dell'iniziativa, l'attore italiano Terence Hill, al secolo Mario Girotti, conosciuto per le sue interpretazioni cinematografiche al fianco di Bud Spencer ma anche, in tempi più recenti, per aver vestito i panni di "Don Matteo" nell'omonima e fortunata fiction Rai. Sul sito di "Democratici all'estero", l'organizzazione ufficiale del Partito democratico per i cittadini Usa che vivono permanentemente o temporaneamente all'estero, si legge che ad aprire l'evento sarà Jill Biden, moglie dello sfidante di Donald Trump, Joe Biden, che vanta ascendenze italiane da parte di padre. Si tratta della potenziale prima first lady italo-americana della storia statunitense. Presenti anche Leon Panetta, Capo di gabinetto della Casa Bianca ai tempi dell'amministrazione Clinton, la deputata Rosa DeLauro, Janet Napolitano, ex governatore dell'Arizona, e Nancy Pelosi, attuale presidente della Camera dei rappresentanti.(Res)