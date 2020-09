Messico: attività industriale luglio in crescita del 6,9 per cento su mese, -11,3 su anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2020 il pil messicano ha registrato una contrazione del 18,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, il maggior calo annuale mai registrato dall’inizio della serie storica. La flessione si deve a un calo del 25,7 per cento delle attività secondarie (settore minerario, delle costruzioni, manifatturiero), del 16 per cento nel terziario (commerci e servizi) e dello 0,5 per cento nelle attività primarie (agricoltura, pesca). Rispetto al trimestre precedente, il periodo che va da aprile a giugno ha registrato una contrazione del 17,1 per cento. Il paese nordamericano, la cui economia aveva perso tra gennaio e marzo il 2,2 per cento del prodotto interno lordo (pil), è arrivato al quinto trimestre consecutivo in perdita. (segue) (Mec)