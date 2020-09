Usa: California, nel 2020 sei dei dieci incendi più devastanti di sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei dei 20 più grandi incendi della storia della California moderna sono avvenuti quest'anno, riferisce il "New York Times", mentre nello Stato gli incendi stanno assumendo proporzioni senza precedenti. "È davvero scioccante vedere il numero di incendi in rapida evoluzione, estremamente grandi e distruttivi che bruciano contemporaneamente", ha detto al "Nyt" Daniel Swain, uno scienziato del clima dell'Ucla Institute of the Environment and Sustainability. "Ho parlato con circa due dozzine di esperti di incendi e di clima nelle ultime 48 ore e praticamente tutti sono senza parole. Di certo non c'è stato nulla a memoria d'uomo su questa scala". Secondo il sito "Axios", 18 dei 19 anni più caldi di sempre sono trascorsi dal 2001, citando i dati della Nasa. Sono 500 mila le persone evacuate in Oregon a causa degli incendi che stanno interessando in queste ore la costa ovest degli Stati Uniti. Lo riporta sempre il "Nyt”, secondo cui il bilancio è attualmente di 15 vittime e potrebbe aumentare nelle prossime ore con il progredire delle ricerche nelle abitazioni distrutte dalle fiamme. Finora sono stati distrutti tre milioni di acri di foresta in California, quasi un milione di acri in Oregon e intere città nello Stato di Washington. (Nys)