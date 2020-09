Regionali: Boccia a elettori M5s, sostegno al Pd evita il ritorno della Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli elettori del movimento 5 stelle hanno la possibilità di decidere se andare avanti con questo progetto politico nuovo che da un anno ci vede governare, insieme e bene, sfide sociali ed economiche importanti, dalla costruzione di una nuova Europa dopo la Brexit, all'emergenza globale Covid-19 fino al rilancio delle politiche pubbliche e la riduzione delle diseguaglianze con il Recovery fund, o se tornare al passato. E il passato si chiama destra, sovranismo e Salvini, e chi meglio di loro può sapere cosa significhi Salvini e la Lega al governo". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, arrivando a Modena alla Festa nazionale dell'Unità. "Questo vale oggi in tutte le Regioni in cui la competizione porta alla scelta tra centrosinistra e destra sovranista; e in tutte quelle Regioni in cui è previsto il voto disgiunto faccio appello al voto utile. Se gli elettori 5s non sosterranno i candidati del centrosinistra - sottolinea - vinceranno Salvini e Meloni. Non c'è una terza via. Il passaggio è purtroppo molto semplice. La sfida oggi è tra il modello del governo comune con l'ambizione di costruire un'alleanza sociale ed europeista sempre più solida o un ritorno al passato che, dando più poteri alla destra, danneggerebbe il Paese", spiega Boccia. (Rin)