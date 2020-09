© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Mes lo prenderemo, non dovete avere dubbi. Noi quei 37 miliardi per la sanità abbiamo il dovere di prenderli". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, intervenendo alla Festa dell'unità organizzata dal Partito democratico a Modena. "La discussione politica la faremo al momento opportuno, che si sta avvicinando", ha aggiunto. (Rin)