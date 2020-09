© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, sabato 12 settembre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 10, Fontaneto d’Agogna (No), Phenomenon l’assessore all’Ambiente partecipa all’Assemblea elettiva regionale Unpli Piemonteore 10.30, Oropa, il presidente partecipa all'inaugurazione dei lavori di restauro alla Basilica.ore 11, Oleggio (No) l’assessore all’Ambiente partecipa all’inaugurazione del nuovo impianto per la produzione di Airgel – Magicore 15, ex Cappella di Exilles l’assessore alla Cultura sarà presente alla posa della targa dedicata a Ezio Bossoore 17 , Torino piazza Palazzo di Città l’assessore al Bilancio partecipa agli onori al monumento al principe Eugenio in occasione del 314° anniversario della Battaglia di Torino del 7 settembre 1706ore 18 - Torino, via Vibò 26 Chiesa Nostra Signora della Salute, l' assessore al Bilancio partecipa alla celebrazione religiosa e commemorazione ai Caduti militari e civili nel sacrario della medesima Battaglia (Rpi)