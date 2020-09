Decreto Semplificazioni: Gelmini (FI), Mattarella lo promulga per carità di Patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini, in una nota dichiara: "Avevamo già detto che le norme sul codice della strada inserite nel decreto semplificazioni erano in spregio al Parlamento e al buon senso.Adesso a certificarlo è - con una lettera inoppugnabile - il Presidente della Repubblica". Per la deputata azzurra "la maggioranza prenda atto dei rilievi del Colle e cancelli le misure totalmente estranee al decreto, decreto che - per inciso - è soltanto transitato per 36 ore alla Camera. Mattarella ha promulgato il dl per carità di Patria, magari sarebbe anche il caso che qualcuno avesse il buon gusto di dimettersi", conclude Gelmini. (Com)