Decreto Semplificazioni: Mulè (FI), Quirinale ha arginato protervia governo

- "Per arginare la bulimia di tasse, la vessazione nei confronti dei cittadini, l'ostinata e cocciuta protervia del governo e della maggioranza c'è voluto il Quirinale". Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé. "I richiami formulati dal presidente Sergio Mattarella al decreto Semplificazioni nella parte in cui interviene senza alcun motivo e con il solo scopo di far incassare denari ai Comuni attraverso multe indiscriminate, fa giustizia della battaglia che Forza Italia ha condotto in Parlamento contro questa maggioranza arrogante", ha detto. "L'ennesimo tentativo di trasformare un decreto legge originariamente previsto per semplificare in un testo che interviene senza criterio sul codice della strada per raggiunge il solo obiettivo di imbrogliare gli italiani è la prova di quale sia lo spirito che anima questo governo: truffare i cittadini. Ancora una volta Forza Italia è stata dalla parte giusta della barricata", ha concluso il portavoce dei gruppi azzurri in Parlamento. (Com)