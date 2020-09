Serbia-Kosovo: Varhelyi, Ue pronta a lavorare con Usa per stabilità e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'accordo della settimana scorsa raggiunto a Washington tra Serbia e Kosovo, l'Unione europea è pronta a lavorare con il partner statunitense per la riconciliazione e lo sviluppo economico nella regione dei Balcani occidentali perché "solo con uno sforzo unitario potremo raggiungere i risultati". Lo ha detto il commissario europeo alle politiche di vicinato e ai negoziati sull'allargamento, Oliver Varhelyi, nella sua audizione alla Camera dei Deputati, in commissione Affari esteri. "I negoziati con Serbia e Montenegro sono già avviati. In Montenegro ci sono state le elezioni e sarà costituito il nuovo Parlamento e il nuovo governo. E' la prima esperienza per il Montenegro, dopo 30 anni di un governo molto particolare, se così possiamo dire", ha detto. Il Montenegro è stato uno dei primi per il negoziato, "ma servono moltissime riforme" e, "anche se tutti i capitoli sono ancora aperti, dobbiamo cercare di accelerare le riforme politiche ed economiche soprattutto nel settore dello stato di diritto. Il prossimo passo è quello di soddisfare i requisiti sullo stato di diritto. Abbiamo aperto 18 capitoli su 35. Il negoziato continuerà ad andare avanti rapidamente, anche se tutto dipenderà dalle riforme sullo stato di diritto e sulla normalizzazione dei rapporti col Kosovo", ha aggiunto. (segue) (Beb)