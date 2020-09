Russia-Germania: direttore intelligence tedesca, Navalnyj avvelenato con Novichok "forte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oppositore russo Aleksej Navalnyj sarebbe stato avvelenato da "una forte" dose di Novichok. Lo ha dichiarato il direttore dei Servizi di intelligence tedeschi, Bruno Kahl, secondo quanto riferisce il quotidiano "Der Spiegel". Secondo il quotidiano, la dichiarazione è stata data sulla base dell'esame del sangue e delle urine di Navanyj effettuato dall'Istituto di farmacologia e tossicologia dell'esercito tedesco. Secondo quanto spiegato in precedenza dal portavoce dell'esecutivo tedesco, Steffen Seibert, il governo della Germania ha deciso di secretare una buona parte degli atti relativi all'avvelenamento dell'esponente dell'opposizione russa Navalnyj. "Il governo federale ha adottato misure per garantire la sicurezza delle prove", dato che le indagini non sono ancora concluse, ha dichiarato Seibert. Dovrebbero essere attuate anche norme sulla riservatezza degli atti, ha aggiunto il portavoce. "La Russia dispone di tutto ciò che è necessario per condurre un’indagine”, ha poi spiegato Seibert. I risultati definitivi dell’inchiesta del governo tedesco sono stati consegnati all’Opac, ha inoltre affermato il portavoce, spiegando che il fascicolo è riservato. In precedenza la Procura di Berlino ha acconsentito alla richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dalle autorità russe che intendono indagare sul caso del dissidente Aleksej Navalnyj. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, gli inquirenti russi dovrebbero acquisire informazioni sullo stato di salute di Navalnyj, previo suo consenso. (Rum)