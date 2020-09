Scuole: Pd Campidoglio, preoccupazione su ritardi, chiesto consiglio straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fin dalla chiusura di marzo, durante tutto il periodo della serrata e nel corso degli ultimi mesi, come Partito Democratico abbiamo lavorato ad ogni livello sulle questioni riguardanti il mondo della scuola, coinvolgendo operatori e personale scolastico, educatori, insegnanti, sindacati, associazioni e famiglie. La prossima settimana le scuole riapriranno e ad oggi molte sono ancora le segnalazioni che ci giungono, la confusione regna sovrana soprattutto su quelle di competenza comunale su cui grava anche la vicenda della società Multiservizi. Non nascondiamo una certa preoccupazione". Lo scrive il Pd capitolino in una nota. "Abbiamo per questo depositato - proseguono i consiglieri dem -, con la firma anche di altre opposizioni, la lista civica "Roma torna Roma" e il gruppo di Fratelli d'Italia, una urgente richiesta di consiglio straordinario sul tema della riapertura delle scuole romane. Chiediamo che si relazioni e si discuta in Assemblea Capitolina su quanto fatto in termini di sanificazione degli ambienti, sul trasporto scolastico, sull'applicazione delle norme sanitarie, sul funzionamento delle mense anche in relazione alla costituzione della Newco e soprattutto per il personale scolastico, educatrici ed insegnat"i. (Com)