Ambiente: Castiello (Lega) su Terra dei Fuochi, Costa bugiardo, si dimetta

- "Delle due luna: o il ministro Costa è smemorato oppure è in malafede. Nell'uno e nell'altro caso dovrebbe rassegnare le dimissioni. Esiste una delibera Cipe in cui i fondi di cui al taglio operato in questi giorni dal governo dei poltronari e destinati ad opere di bonifica per la Terra dei fuochi sono stati inequivocabilmente previsti". Lo dichiara la deputata campana della Lega, Pina Castiello. "Alterare questa solare verità può essere solo frutto di incapacità o, peggio, di mera volontà di ingannare tutti i cittadini campani, peraltro già abbondantemente presi in giro dal governatore De Luca. A proposito di quest'ultimo - aggiunge - tutti ricorderanno, infatti, gli annunci tribunizi di cui fu protagonista con Renzi. Erano i giorni in cui i due si pavoneggiavano di aver stanziato per la rimozione delle ecoballe ben 300 milioni di euro: bene, le cataste di ecoballe sono ancora lì, appesantite dalla mega balla targata Renzi/De Luca. Proprio oggi con Salvini - prosegue Castiello - abbiamo toccato con mano questo scempio visitando lo Stir di Giugliano. Non c'è nessun buon motivo perché Costa resti ministro dell'ambiente e lo stesso dicasi per De Luca, non governatore, ma artefice magico del nulla governativo e di inestricabili trame clientelari e nepotistiche", conclude la deputata della Lega.(Com)