Ue: Gelmini (FI), servono risorse per ristrutturazioni e investimenti in sanità

- "Sul tema della sanità, anche attraverso l'utilizzo del Mes, si possono recuperare risorse importanti per fare ristrutturazioni, ma anche investimenti". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a margine di una manifestazione elettorale a Cortona (Arezzo). "Il Covid ha messo in luce anche le lacune della sanità italiana, c'è la necessità di rafforzare la medicina di territorio, di andare verso la telemedicina, e di ripensare anche i poli ospedalieri più importanti. Per potenziare queste realtà ed avere una sanità al passo con i tempi serve una marcia diversa", conclude la deputata azzurra. (Rin)