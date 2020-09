Scuola: Frosinone, posticipata apertura istituti di competenza comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si deve tener presente, infine - continua la nota del Comune di Frosinone -, che occorre anche procedere alle attività di sanificazione in tempo utile per la consegna dei plessi scolastici alle operazioni di voto previste per il referendum del 20 e 21 settembre 2020, in modo tale da garantire la non sovrapposizione e/o l'interferenza con le operazioni di sanificazione, connesse alla fornitura degli arredi da parte del Ministero della Pubblica Istruzione o con le lavorazioni di adeguamento di alcuni ambienti scolastici. I plessi scolastici, sede di seggio elettorale, del resto, necessitano di una particolare sanificazione accurata e certificata da eseguirsi al termine delle procedure elettorali da parte del Comune e solo in seguito a quest'ultima sarà possibile riallestire le aule come da protocollo di sicurezza Covid 19. La scelta del differimento è stata valutata e condivisa dai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi pubblici di competenza comunale, che hanno collaborato quotidianamente per l'attuazione del percorso amministrativo, rivolto alla risoluzione di tutte le criticità connesse alle ricadute sul comparto scuola, in ordine alla materia del Covid-19", conclude la nota. (Com)