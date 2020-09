11 settembre: Di Maio, impossibile dimenticare tragedia che ha cambiato il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dell'11 settembre del 2001, è una tragedia "che ha cambiato il mondo" e che è "impossibile da dimenticare". Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo facebook, a commento di un video che ripropone alcune testimonianze video e audio dell'abbattimento delle "Torri gemelle", a New York. "È impossibile dimenticare. Era l’11 settembre 2001. Una tragedia che ha cambiato il mondo. È impossibile dimenticare. Era l’11 settembre 2001. Ho ancora impresse nella mia mente quelle immagini. Le urla, la rabbia, il dolore, davanti a un attacco terroristico devastante, che causò la morte di quasi 3000 persone innocenti. Una tragedia che ha cambiato il mondo. In questo video-racconto c’è tutto. Il ricordo, la memoria, la sofferenza", scrive Di Maio. (Res)