Francia: ambientalisti di Extinction Rebellion bloccano stabilimento Lafarge a Parigi

- Una ventina di militanti del movimento ambientalista Extinction Rebellion si sono introdotti nello stabilimento del cementificio Lafarge di Parigi, situato lungo la Senna, per bloccarlo e denunciare le attività del gruppo, accusato di aver versato del materiale inquinante nelle acque del fiume. "Siamo qui per denunciare questi atti ma anche per proporre delle alternative al cemento", ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" uno dei militanti. L'emittente radiofonica "Europe 1" a fine agosto ha diffuso un video che mostrava una betoniera del gruppo Lafarge riversare acque usate nella Senna. In seguito alla diffusione delle immagini la procura di Parigi ha annunciato l'apertura di un'inchiesta.(Frp)