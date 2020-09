Regionali: Fratoianni (Leu), disinfettante contro candidato Verdi in Veneto fatto grave e indecente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spargere del disinfettante addosso ad un candidato dei Verdi per Lorenzoni Presidente come hanno fatto in Veneto oggi esponenti di Fratelli D'Italia solo perché diffondeva materiale Lgbt e parlava con una famiglia di origini straniere, è un gesto grave e indecente.” Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni esprimendo solidarietà ai Verdi. “Mi auguro - conclude l’esponente di Leu - che verso i responsabili siano presi i provvedimenti necessari. Più che Fratelli d'Italia, Fascisti d'Italia. E pure cretini.” (Com)