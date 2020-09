Decreto Semplificazione: De Corato, Comune di Milano era già pronto a far cassa con autovelox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il nuovo decreto semplificazione probabilmente Granelli e Maran avevano già in mano le planimetrie di dove mettere i nuovi autovelox in città. Erano pronti a creare nuove piste ciclabili con nuove regole, ma tutto oggi è stato fermato". Così l'assessore regionale lombardo a Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, commenta le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sul Codice della strada. "Adesso - conclude De Corato - la giunta di Palazzo Marino, che probabilmente aveva già calcolato nel futuro bilancio l'aumento delle multe, non faccia orecchie da mercante".(com)