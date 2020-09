Scuola: Cgil, in Lombardia almeno 30mila cattedre scoperte, Regione poteva rinviare inizio lezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Flc Cgil Lombardia in una nota parla di "partenza della scuola drammatica in Lombardia", denunciando che "lunedì 14 settembre mancheranno nelle classi migliaia di docenti. Ipotizziamo che almeno 30.000 saranno i posti scoperti che lunedì non saranno occupati. Particolarmente tragico il fronte degli insegnanti di sostegno per gli alunni diversamente abili. Almeno 15.000 dei 30.000 supplenti ancora da nominare saranno docenti di sostegno non in possesso della specializzazione in quanto sono esaurite le graduatorie degli specializzati. Sono 25.000 gli insegnanti di sostegno occorrenti per gli oltre 40.000 alunni disabili presenti nelle scuole lombarde ma, solo 10.000 sono docenti specializzati". Secondo il sindacato a determinare questa situazione sono stati due fattori: "le migliaia di posti vacanti, un dato in Lombardia che si reitera da anni" e "le nuove graduatorie provinciali per le supplenze, aperte questa estate, che per la Lombardia hanno visto più di 150.000 domande di precari. Graduatorie pubblicate solo in questi giorni e ancora in corso di ripubblicazione ma contenenti moltissimi errori di punteggi assegnati dal sistema". (segue) (com)