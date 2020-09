Scuola: Cgil, in Lombardia almeno 30mila cattedre scoperte, Regione poteva rinviare inizio lezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La responsabilità di ciò - attaccata la Cgil - è nell’enorme ritardo del Ministero nella gestione e predisposizione delle varie procedure e delle tempistiche, assolutamente impossibili da attuare, assegnate agli uffici scolastici territoriali per assicurare tutte le operazioni". "Data questa situazione e considerato che il 19, 20 e 21 settembre le scuole richiuderanno per consentire le votazioni del referendum e delle elezioni amministrative - osserva il sindacato - forse Regione Lombardia avrebbe potuto riconsiderare l’inizio delle lezioni rinviandole a dopo le votazioni del referendum. Ci sarebbe stato, così, il tempo per assegnare le migliaia di supplenti alle scuole, per organizzare con meno incertezze e confusione l’inizio delle lezioni, assicurando una ripresa in sicurezza per gli studenti e il personale". (com)