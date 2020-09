Medio Oriente: dichiarazione congiunta dell’accordo di normalizzazione Israele-Bahrein

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Bahrein, Abdullatif Al Zayani, parteciperà il 15 settembre alla cerimonia che si terrà alla Casa Bianca per la firma dello storico accordo per la normalizzazione delle relazioni fra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Lo afferma il comunicato congiunto di Stati Uniti, Bahrein e Israele, pubblicato sul profilo Twitter del presidente Donald Trump. Secondo il comunicato, Trump, il re Hamad bin Isa bin Salman al Khalifa e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno avuto oggi un colloquio telefonico e si sono accordati per l’avvio di relazioni diplomatiche tra Tel Aviv e Manama. Si tratta di una “svolta storica” per far avanzare la pace in Medio Oriente. Avviare un dialogo diretto e legami fra queste due società ed economie dinamiche e avanzate porterà avanti una positiva trasformazione del Medio Oriente e aumenterà stabilità, sicurezza e prosperità della regione. Gli Strati Uniti esprimono la propria gratitudine al regno del Bahrein per aver ospitato lo storico workshop Peace to Prosperity a Manama il 25 giugno 2019, per aver contribuito a far progredire il tema della pace, della dignità, e le opportunità economiche per i palestinesi. Le parti continueranno i loro sforzi volti a raggiungere una risoluzione comprensiva e durevole del conflitto israelo-palestinese, consentendo ai palestinesi di realizzare il loro potenziale. Israele ha affermato che, come previsto dalla Vision for Peace, tutti i musulmani che verranno in pace potranno visitare pregare nella moschea di Al Aqsa e gli altri luoghi sacri di Gerusalemme, che rimarranno aperti ai credenti pacifici di tutte le fedi. Re Hamad e Netanyahu hanno espresso a Trump il loro profondo apprezzamento per l'impegno da lui mostrato per la pace nella regione, per la sua determinazione nell'affrontare sfide condivise, e per l’approccio unico e pragmatico che ha adottato nel mettere insieme le loro nazioni. (Nys)