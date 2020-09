© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dare il proprio voto in Campania alla Lega significa dare mandato a me per mandare a casa l'Azzolina!". Così il leader della Lega Matteo Salvini in piazza Matteotti a Napoli. "I giovani - ha aggiunto Salvini - sono troppo preziosi per mandarli in pasto a un chiacchierone da drive-in come De Luca". (Ren)