- "De Luca ha sempre ignorato i disoccupati campani, ma quando si è trattato di promuovere i suoi autisti l'ha fatto senza problemi". Così il leader della Lega Matteo Salvini in piazza Matteotti a Napoli. "Quando si è trattato di distribuire fritture per mandare il figlio in Parlamento - ha aggiunto - non si è fatto problemi"(Ren)