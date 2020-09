Ict: Cingolani (Leonardo), intelligenza artificiale non è pericolosa, lo è chi la gestisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intelligenza artificiale non costituisce un pericolo, pericoloso è chi custodisce i dati, per la gestione dei quali servono regole. Lo ha dichiarato oggi Roberto Cingolani, responsabile del comparto Tecnologia e Innovazione di Leonardo, nel corso di un intervento online tenuto durante la tredicesima edizione di Ebraica - Festival Internazionale di Cultura. "Vorrei sapere qual è il processo di apprendimento delle macchine, vorrei vederci chiaro sulla trasparenza dei dati", ha affermato. "Per il futuro della società e dei nostri figli, questa tecnologia andrebbe gestita con molta attenzione. Bisogna capirla e fare le giuste regole", ha aggiunto Cingolani. "Tra duecento anni avremo delle tecnologie molto potenti, capaci di fare cose impensabili. Io sono preoccupato più degli errori umani e del loro impatto, soprattutto nel campo della sostenibilità, che dei problemi dell'intelligenza artificiale o del rischio che possa dominarci", ha concluso Cingolani. (Rin)