Ict: Cingolani (Leonardo), tecnologie dovrebbero redistribuire benessere, non essere strumento di supremazia

- Su un pianeta in cui l'80 per cento della popolazione vive in condizione di povertà e il 20 per cento vive nel benessere, "le nuove tecnologie dovrebbero giocare un ruolo fondamentale per redistribuire le ricchezze, non dovrebbero essere strumenti di supremazia". Lo ha affermato oggi Roberto Cingolani, responsabile del comparto Tecnologia e Innovazione di Leonardo, nel corso di un intervento online tenuto durante la tredicesima edizione di Ebraica-Festival Internazionale di Cultura.(Rin)