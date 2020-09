Migranti: terzo soccorso per Open Arms, a bordo 276 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terza operazione di soccorso in 48 ore per Open Arms che, dopo aver soccorso nella notte un'imbarcazione con 77 migranti a bordo, ha recuperato altre 116 persone, tra cui 2 donne, che viaggiavano da 3 giorni sprovviste di cibo e di acqua. I migranti, hanno constatato i medici di Emergency, erano in condizioni di disidratazione grave, in stato confusionale e debilitazione severa. L’imbarcazione - fa sapere l'ong spagnola in una nota - è stata segnalata dalla nave mercantile Morning Crown che, per ore, è rimasta accanto alla barca senza prestare assistenza ai naufraghi, seguendo le istruzioni impartitegli dalle autorità maltesi. In questo momento il ponte della Open Arms ospita 276 persone, tutte bisognose di ricevere le cure necessarie in un luogo sicuro.(Com)