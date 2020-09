Scuola: Campidoglio, mense pronte a riaprire già dal 14 settembre in istituti statali Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di ristorazione scolastica di Roma Capitale è pronto a partire regolarmente da lunedì 14 settembre anche nelle scuole statali della città. Lo comunica in una nota il Campidoglio. "I dirigenti scolastici Miur, nella loro autonomia, insieme ai consigli d'istituto, decidono qual è il giorno d'inizio delle attività didattiche nelle proprie scuole e di conseguenza anche del servizio di ristorazione - si legge nella nota -. Roma Capitale è pronta e sta agendo con massima collaborazione. Pur comprendendo la delicatezza del momento che ogni singolo dirigente scolastico statale si trova ad affrontare per questa inedita riapertura, l'Amministrazione Capitolina rivolge loro l'invito a limitare quanto più possibile i disagi per le famiglie causati da eventuali partenze posticipate del servizio stabilite in autonomia dai singoli istituti". (segue) (Com)