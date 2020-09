Italia: Commissione Ue, sì a 233,6 milioni di euro per Basilicata, Lazio, Molise e città metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato la modifica di quattro programmi operativi in ​​Italia, per un importo complessivo di 233,6 milioni di euro provenienti dalla politica di coesione dell'Ue a favore di Basilicata, Lazio, Molise e città metropolitane del paese. Lo ha annunciato la Commissione europea. Questa modifica faciliterà l'utilizzo dei fondi comunitari per combattere gli effetti della pandemia di coronavirus e prevede un aumento del 100 per cento del tasso di cofinanziamento Ue, che consentirà il potenziale assorbimento di tutti i margini di bilancio disponibili nell'ambito di questi programmi, per un totale di oltre 1 miliardo di euro. (Beb)