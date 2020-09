Libia: Noc condanna chiusura raffinerie e contrabbando di carburante in tutto il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc), compagnia petrolifera della Libia, ha condannato la “chiusura illegale” delle sue installazioni petrolifere, che produce danni per l’economia del paese, e i “gruppi fuorilegge” che contrabbandano carburante in tutto il paese. Lo afferma oggi un comunicato della Noc. La compagnia, afferma il comunicato, continua a sforzarsi di rifornire di carburante tutte le centrali elettriche in varie zone del paese, nonostante la chiusura delle raffinerie e l’esaurimento del budget destinato alle importazioni, conseguenza del prolungato blocco della produzione. Lo stop alla produzione petrolifera e di gas e la chiusura delle raffinerie hanno infatti costretto la compagnia a importare diesel per consentire il funzionamento delle centrali elettriche, esaurendone i fondi. Secondo la Noc, lo svuotamento dei serbatoi di condensati nel porto di Brega ha permesso di preservare la produzione di quasi 160 milioni di piedi cubi di gas al giorno, ma il fabbisogno delle centrali di Bengasi Nord e Zueitina ammonta a circa 250 milioni di piedi cubi e il problema non sarà risolto se non sbloccando la produzione. Per quanto riguarda i “gruppi fuorilegge” che contrabbandano diesel via terra e mare, la Noc fa appello alle forze di sicurezza affinché i confini siano tenuti sotto controllo e i contrabbandieri siano consegnati alla giustizia. La compagnia petrolifera fa anche riferimento all’arrivo oggi nel porto di Bengasi della nave Valle di Cordoba, con un carico di 36 milioni di litri di carburante diesel. “In assenza di un regolare funzionamento delle raffinerie locali, della produzione di gas nei campi di Al-Farigh e Abu al-Tifl e in mancanza di budget” per le importazioni, conclude il comunicato, “non è possibile affrontare la crisi” e gli sforzi attuali serviranno solo a evitare una crisi “soffocante” durante l’inverno, quando il consumo di diesel raddoppierà. (Lit)