Usa: 11 settembre, Trump e Biden partecipano a commemorazioni in Pennsylvania

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il suo sfidante democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, hanno partecipato oggi alle prime cerimonie di commemorazione delle vittime degli attentati dell’11 settembre 2001. Trump e la first lady Melania hanno osservato un momento di silenzio sull'Air Force One mentre si recavano alla cerimonia commemorativa mattutina a Shanksville, in Pennsylvania, dove il presidente ha tenuto un discorso nel quale ha lodato i soccorritori e le vittime degli attacchi, oltre a rivendicare i successi ottenuti dalla sua amministrazione con le uccisioni del leader dello Stato islamico, Abu Bakr al Baghdadi, e del potente comandante della forza Qods (corpo d’élite dei pasdaran), Qassem Soleimani. Biden e sua moglie Jill hanno invece partecipato alla cerimonia di commemorazione del National September 11 Memorial & Museum a Ground Zero prima di recarsi anche loro a Shanksville, Pennsylvania, dove fu dirottato uno dei voli che si schiantò dopo la ribellione dei passeggeri a bordo. Prima dell'evento, Biden ha avuto un breve colloquio con il vicepresidente Mike Pence. Quest’ultimo è intervenuto anche in un'altra cerimonia nelle vicinanze, nel Parco Zuccotti. "Il nostro sacro compito, il nostro giusto dovere e la nostra solenne promessa è di portare avanti la nobile eredità delle anime coraggiose che hanno dato la vita per noi 19 anni fa", ha detto Pence. "L'11 settembre non lo dimenticheremo mai", ha aggiunto. La vicepresidente designata da Biden, la senatrice Kamala Harris, ha invece partecipato insieme a suo marito, Douglas Emhoff, a una cerimonia di commemorazione a Fairfax, in Virginia. L’11 settembre 2001 una serie di quattro attacchi suicidi e coordinati compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti da un gruppo di terroristi aderenti ad al Qaeda causarono la morte di 2.977 persone e il ferimento di oltre 6 mila. (Nys)