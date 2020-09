Regionali: Gelmini (FI), se vince centrodestra si apre fase nuova, Conte non potrà fare finta di niente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il centrodestra vincerà le regionali, Conte non potrà far finta di nulla e rimanere a Palazzo Chigi. Tutti dovranno prendere atto della maggioranza presente nel Paese e dovrà aprirsi una fase nuova. L’epoca dei governi non legittimati dal voto popolare sta per finire”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, a margine di una manifestazione elettorale a Cortona (Arezzo). (Rin)