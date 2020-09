Coronavirus: rapporto Salute-Iss, età media contagi 35 anni, attenzione in ambito familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il report settimanale sull'evoluzione dell'epidemia in Italia elaborato dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità e relativo al periodo 31 agosto - 6 settembre, "peggioramento dell'epidemia" sta comportando "anche una trasmissione locale dalla popolazione più giovane a quella più fragile o anziana, soprattutto all’interno della famiglia, che si riflette anche in un maggiore impegno dei servizi ospedalieri. Si raccomanda quindi di adottare tutte le opportune precauzioni anche in ambito familiare". Nelle ultime due settimane l’età mediana dei casi diagnosticati, rileva il rapporto, sta di nuovo aumentando ed è di circa 35 anni. Sebbene la circolazione nel periodo estivo sia avvenuta con maggiore frequenza nelle fasce di età più giovani, in un contesto di avanzata riapertura delle attività commerciali e di aumentata mobilità, ci sono ora segnali di una maggiore trasmissione sul territorio nazionale in ambito domiciliare/familiare con circolazione anche in persone con età più avanzata".(Rin)