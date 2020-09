Mali: Del Re presiede videoconferenza, ribadito sostegno italiano a mediazione Cedeao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha presieduto una videoconferenza informale sulla situazione in Mali, cui hanno preso parte rappresentanti di Francia, Germania, Spagna, Ue e dell’Alleanza Sahel. L’incontro, si legge in una nota della Farnesina, ha rappresentato un’utile occasione di raccordo, anche in vista della prossima riunione del gruppo ristretto della Coalizione per il Sahel e dell’organizzazione da parte italiana dell’incontro degli inviati speciali per il Sahel. La viceministra ha ribadito il sostegno italiano alla mediazione della Cedeao, inclusi la richiesta della rapida formazione di un nuovo esecutivo di transizione a guida civile, verso successive elezioni in tempi ragionevoli. “L’Italia auspica che la transizione possa rappresentare un’opportunità di cambiamento futuro reale, verso la creazione di istituzioni inclusive, elette democraticamente, e più vicine alle aspettative ed esigenze della società maliana. Ciò anche affinché il Mali possa rappresentare un nuovo modello positivo di governance nel delicato quadro regionale saheliano”, ha detto la viceministra. “Quanto accaduto in Mali prova ancora una volta che la stabilità non può essere assicurata senza un approccio multidimensionale alla sicurezza. Nel quadro dell’azione dell’Unione europea e della Coalizione per il Sahel l’Italia si farà quindi portatrice dell’esigenza di promuovere uno sforzo integrato a benefico della stabilità della regione che assicuri il giusto equilibrio tra sicurezza, sviluppo e buon governo”, ha concluso. (Com)